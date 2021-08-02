Дочь певицы Оли Поляковой снова выложила в сеть "взрослое" фото в черном белье

Как сообщает Politeka.net, дочь известной украинской артистки Оли Поляковой 16-летняя Маша, которая недавно оскандалилась материными песнями, часто радует поклонников яркими фото и видео в своем Instagram. Так, в этот раз девушка вызвала ажиотаж, показав в сторис откровенное фото в белье.

На новом фото Маша сняла себя в красивой уютной комнате, стоя у зеркала в полный рост. Перед камерой юная красотка появилась в черном комплекте белья-бикини, которое красиво подчеркнуло стройную фигуру и загорелую кожу. Волосы девушки собраны в небрежную прическу, а на ее лице нет макияжа, она прикрывает его телефоном.

Отметим, что мама Маши Оля Полякова довольно свободна в своих взглядах и всегда защищает дочь от нападок хейтеров. Ведь многие украинцы не в восторге от такого взрослого поведения 16-летней девушки, ее обнаженных фото и матерных песен.

Напомним, Полякова показала красоту в платье с разрезом, затмив подружек и дочь: красноречивые кадры.

Как сообщала Politeka, Полякова жестко "проехалась" по украинцам после шопинга в Ницце: "Вы не будете жить...".

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