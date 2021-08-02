Дочь певицы Оли Поляковой снова выложила в сеть "взрослое" фото в черном белье
Как сообщает Politeka.net, дочь известной украинской артистки Оли Поляковой 16-летняя Маша, которая недавно оскандалилась материными песнями, часто радует поклонников яркими фото и видео в своем Instagram. Так, в этот раз девушка вызвала ажиотаж, показав в сторис откровенное фото в белье.
На новом фото Маша сняла себя в красивой уютной комнате, стоя у зеркала в полный рост. Перед камерой юная красотка появилась в черном комплекте белья-бикини, которое красиво подчеркнуло стройную фигуру и загорелую кожу. Волосы девушки собраны в небрежную прическу, а на ее лице нет макияжа, она прикрывает его телефоном.
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Отметим, что мама Маши Оля Полякова довольно свободна в своих взглядах и всегда защищает дочь от нападок хейтеров. Ведь многие украинцы не в восторге от такого взрослого поведения 16-летней девушки, ее обнаженных фото и матерных песен.
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