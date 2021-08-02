Співачка Оля Полякова в інтерв'ю Каті Осадчій розкрила нові деталі скандалу з Меладзе

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Оля Полякова деякий час тому публічно звинуватила продюсера Костянтина Меладзе в домаганнях. Артистка розповіла, що "знаки уваги" він виявляв, коли вона була ще юною, проте тоді змогла протистояти його "залицянням".

Костянтин Меладзе ніяк не відреагував на заяви Полякової, зате його брат – співак Валерій Меладзе в недавньому інтерв'ю звинуватив Олю у брехні і назвав її фріком. Тепер уже співачка відповіла на такі висловлювання в інтерв'ю Каті Осадчій.

"Я хочу сказати одне. Ніколи не мовчіть, коли вас ображають. Чому це я повинна не звертати увагу, коли людина захотіла мене знецінити, сказати, що вона там фрік, щось бреше. Це правда! І я маю право цю правду озвучити", - заявила Полякова.

Вона також відповіла на питання про те, чи не дзвонили їй представники сім'ї Меладзе зі словами, що все це неправда, і не вигадуй. "Якби це була неправда, вони б подзвонили, розумієш?",- відповіла Оля.

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