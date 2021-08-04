Популярная украинская певица Оля Полякова рассказала поклонникам об инциденте, который случился у нее в особняке

Как пишет Politeka.net, 37-летняя популярная украинская певица Ольга Полякова имеет собственный особняк в селе Старое, что в Бориспольском районе. Звезда часто делится подробностями жизни за городом в своем Instagram. Так, на этот раз известная певица рассказала об инциденте, который случился у нее в особняке.

Дело в том, что Полякова обитает вблизи леса, где, конечно, живут многие животные и птицы. Так, Полякова рассказала, что одна из птичек ударилась об окно ее дома. К счастью, маленький зимородок остался жив, однако птичка несколько дизориентирована.

"Маленькая. Боже, какая красивая. Это-зимородок. Бедненькая, но она выживет, все будет хорошо.

Полякова с дочерью Алисой забрала птичку и будет за ней ухаживать.

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Напомним, что Полякова впилась губами в растерянного Макса Барских на глазах у Осадчей: "Походу меня...".

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