Відома українська співачка Оля Полякова показала, як змінилася після походу до перукаря

Як пише Politeka.net, 37-річна популярна українська співачка Ольга Полякова активно веде свій блог в Instagram, де ділиться з шанувальниками подробицями свого життя. Так, цього разу зірка показала шанувальникам свій похід до перукаря.

Оля Полякова виклала серію stories, на яких сиділа на перукарському кріслі, адже вирішила змінити імідж. Співачка запитала фанатів, що їй робити з чубчиком. Більшість порадила Поляковій залишити все як є, однак епатажна співачка зробила по-своєму.

"70% каже, що чубчика треба залишити і не стригти, а її все одно пострижу. Хахахаха, я ж молодшою так стала", - жартує Полякова.

Так, Оля покрасувалася новою зачіскою та показала себе в повний ріст у дзеркалі. Співачка була одягнена у стильне джинсове плаття з чорним поясом.

Раніше Politeka писала, що Полякова зухвало пояснила скандальне фото дочки зі зброєю: "Завжди думаю, що роблю".

Нагадаємо, що юна дочка Полякової після скандалів подражнила виглядом в крихітному бікіні: фото зі спальні.

А ще Politeka повідомляла, що скандал Полякової з Меладзе не вщухає, співачка зробила нову заяву: "Якби це була не правда, вони…".