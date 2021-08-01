Співачка Оля Полякова поцілувала свого колегу по сцені Максима Барських
Як передає Politeka.net, все сталося під час того Катя Осадча брала у нього інтерв'ю для програми "Світське життя" (щоб подивитися відео, доскольте сторінку до кінця)
Артист якраз розповідав про майбутній мюзикл з його участю, коли раптово в кадрі з'явилася Ольга Полякова і спробувала поцілувати артиста.
Спочатку Барських розгубився, але взяв ініціативу на себе - нахиливши артистку, він вп'явся в її губи.
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"Походу мене підріжуть і закопають у лісі. Чоловік Олі", - заявив співак, стираючи помаду з губ.
Нагадаємо, чотири роки тому на премії "Муз-ТВ 2017" у Москві Барських поцілував Лободу на очах у 30-тисячної публіки.
Пізніше співачка зізналася, що за цією епатажною витівкою стояв режисер і продюсер Алан Бадоєв.
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