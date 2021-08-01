Міла Нітіч і Оля Полякова, між якими стався конфлікт, зустрілися особисто

Про те як це відбувалося Міла Нітіч розповіла в інтерв'ю Ростиславу Калацінському для YouTube-каналу Rostyslove Production.

Співачки брали участь у зйомках нового шоу «Співають всі». Однак побачившись навіть не привіталися.

"Ми, на жаль, не обговорили (конфлікт). Вона сиділа буквально наді мною, я була на другому ряду, вона була на третьому. Ми не привіталися. Але я давала різні коментарі, вона нічого не сказала. Тому що Оля гостра на язик завжди. Якщо вона хоче десь підчепити, вона завжди підчепити. Цього не сталося", - розповіла Міла.

Також вона додала, що не тримає зла на Полякову, більше того, поважає її як артистку і шоувумен.

«У мене немає на неї ніякої злості, образи за те, що вона мені написала», - зізналася Нітіч.

Нагадаємо, раніше Ані Лорак натякнула, що продюсер Меладзе її домагався. Після чого Оля Полякова записала відео на підтримку Лорак, в якому завила що також отримувала подібні пропозиції від Меладзе.

А ось Мілі Нітіч здалося, що Полякова влізла в цю історію тільки заради піару. Суперблондинка не змовчала і зажадала від Нітіч вибачень, вона підкреслила, що артисти повинні бути рупором справедливості.

Нагадаємо, Міла Нітіч з "Голосу країни" запалила на весіллі фіналістки" Холостяка " і телеведучого 1+1.

Також Politeka писала, Міла Нітіч "врізала" Лорак і Полякової після їх заяв про Меладзе.

А ще Politeka повідомляла, розгнівана Полякова жорстко взяла в облогу українців, які критикують її фігуру.