Міла Нітіч і Оля Полякова, між якими стався конфлікт, зустрілися особисто
Про те як це відбувалося Міла Нітіч розповіла в інтерв'ю Ростиславу Калацінському для YouTube-каналу Rostyslove Production.
Співачки брали участь у зйомках нового шоу «Співають всі». Однак побачившись навіть не привіталися.
"Ми, на жаль, не обговорили (конфлікт). Вона сиділа буквально наді мною, я була на другому ряду, вона була на третьому. Ми не привіталися. Але я давала різні коментарі, вона нічого не сказала. Тому що Оля гостра на язик завжди. Якщо вона хоче десь підчепити, вона завжди підчепити. Цього не сталося", - розповіла Міла.
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Також вона додала, що не тримає зла на Полякову, більше того, поважає її як артистку і шоувумен.
«У мене немає на неї ніякої злості, образи за те, що вона мені написала», - зізналася Нітіч.
Нагадаємо, раніше Ані Лорак натякнула, що продюсер Меладзе її домагався. Після чого Оля Полякова записала відео на підтримку Лорак, в якому завила що також отримувала подібні пропозиції від Меладзе.
А ось Мілі Нітіч здалося, що Полякова влізла в цю історію тільки заради піару. Суперблондинка не змовчала і зажадала від Нітіч вибачень, вона підкреслила, що артисти повинні бути рупором справедливості.
Нагадаємо, Міла Нітіч з "Голосу країни" запалила на весіллі фіналістки" Холостяка " і телеведучого 1+1.
Також Politeka писала, Міла Нітіч "врізала" Лорак і Полякової після їх заяв про Меладзе.
А ще Politeka повідомляла, розгнівана Полякова жорстко взяла в облогу українців, які критикують її фігуру.