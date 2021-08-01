Мила Нитич и Оля Полякова, между которыми случился конфликт, встретились лично
О том как это происходило Мила Нитич рассказала в интервью Ростиславу Калацинському для YouTube-канала Rostyslove Production.
Певицы участвовали в съемках нового шоу «Співають всі». Однако увидевшись даже не поздоровались.
«Мы, к сожалению, не обсудили (конфликт). Она сидела буквально надо мною, я была на втором ряду, она была на третьем. Мы не поздоровались. Но я давала разные комментарии, она ничего не сказала. Потому что Оля острая на язык всегда. Если она хочет где-то поддеть, она всегда поддеть. Этого не произошло», - рассказала Мила.
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Также она добавила, что не держит зла на Полякову, более того, уважает ее как артистку и шоувумен.
«У меня нет на нее никакой злости, обиды за то, что она мне написала», - призналась Нитич.
Напомним, ранее Ани Лорак намекнула, что продюсер Меладзе ее домогался. После чего Оля Полякова записала видео в поддержку Лорак, в котором завила что также получала подобные предложения от Меладзе.
А вот Миле Нитич показалось, что Полякова влезла в эту историю только ради пиара. Суперблондинка не смолчала и потребовала от Нитич извинений, она подчеркнула, что артисты должны быть рупором справедливости.
Напомним, Мила Нитич из "Голосу країни" зажгла на свадьбе финалистки "Холостяка" и телеведущего 1+1.
Также Politeka писала, Мила Нитич "врезала" Лорак и Поляковой после их заявлений о Меладзе.
А еще Politeka сообщала, разгневанная Полякова жестко осадила украинцев, критикующих ее фигуру.