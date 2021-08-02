Певица Оля Полякова впечатлила внешностью в новом "старом" образе

Известная артистка постоянно эпатирует публику, передает Politeka.net. Звезда старается удивить поклонников не только песнями, но и красивыми, а также смелыми образами.

Недавно певица отдохнула с семьей на Лазурном берегу во Франции, а теперь же вернулась с новыми силами и яркими выступлениями.

В своем сторис певица похвасталась внешностью в новом "старом" образе. Дело в том, что ранее артистка кардинально изменила имидж, уйдя от стиля "Королевы ночи" (песни, которую она исполняла), превратившись в дерзкую блондинку - "Взрослую девочку".

В новых сторис Инстаграм певица снова предстала в образе королевы, сняв парик с короткими волосами, и продемонстрировав роскошные кудри. Певица позировала в сверкающем наряде с глубоким декольте и с короной на голове.

"Ребятушки, смотрите! Я прямо с корабля на бал. Закудрявилась вся на Лазурном берегу и сейчас пойду развлекать народ. Ух!", - рассказала певица.

Отметим, на днях Оля Полякова снова отчихвостила братьев Меладзе в интервью Кате Осадчей. В частности младший из них, Валерий, обвинил Олю во лжи, ведь, по его словам Константин Меладзе не мог к ней приставать, а также обозвал исполнительницу фриком. В ответ артистка заявила - она говорит правду, а братья Меладзе лишь хотят ее обесценить.

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