Известная украинская прима-балерина и судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар показала свое «сказочное» фото с Мальдив

Популярная танцовщица поделилась новыми снимками на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Как известно, сейчас Кухар и ее муж, танцор балета Александр Стоянов, отдыхают на роскошном курорте. Естественно, балерина не могла удержаться от фотосессии на фоне живописных пейзажей.

На новом снимке Кухар решила раскрыть свою более мечтательную сторону, и примерила сказочный образ. Певица позировала на фоне закатного неба и океана. Балерина была одета в длинное платье чистого голубого цвета и стояла, приподнявшись на цыпочки.

Необычной деталью снимка стали стрекозиные крылья за спиной Екатерины. Благодаря им балерина напоминает сказочную фею.

«В полумраке считаю до десяти…Чтобы не написать тебе глупости...», - подписала фото Кухар.

Ее поклонники не смогли пройти мимо.

«Как же красиво», «Так вот кто вы на самом деле. Я так и знала», «Идеальная», «Утонченная и нежная! Вы непревзойденная», «Фея наша», «Словно из сказки!», «Нимфа балета», «Невероятно красивые и лёгкие как бабочка», «Какая фея!», - пишут люди.

Напомним, муж Кухар из «Танців з зірками» показал, как балует жену на отдыхе.

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