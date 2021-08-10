Известная прима-балерина и судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар вернулась с семьей домой после отдыха
Звезда некоторые время провела с мужем, Александром Стояновым, на Мальдивах, сообщает Politeka.net.
Артистка публиковала яркие снимки со своего идеального отдыха, и в этот раз один из таких кадров подкрепила неожиданной подписью.
На фото Кухар позировала, смотря в ноутбук на пляже. Вид у примы был серьезный.
"Мы уже вернулись в Киев и между тем, я наслаждаюсь последними днями отпуска. Поймала волну сил и вдохновения и не собираюсь ее отпускать ...)) С желанием и новыми силами готовимся с командой к новому учебному году.
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А фото оставляю на память, чтобы возвращаться мыслями к своему личному «месту силы» и наполняться! 🤍", - поделилась артистка.
За 25 минут публикация собрала более 1000 лайков и немного комментариев.
"Красиво , стильно , креативно. ❤️💐💫❤️💐💫❤️💐💫", "Как же красиво вы отдыхали👏", "⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️", - написали пользователи сети.
Отметим, сейчас на артистку подписаны 324 тысячи пользователей сети. Посты Кухар собирают сотни лайков за непродолжительное время.
В своих публикациях звезда делится своими мыслями. Например, недавно балерина высказала идею питаться простой пищей, свойственной вашему региону.
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