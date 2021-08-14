Нові випуски "Дизель шоу" відтепер будуть виходити українською мовою

Як пише Politeka.net, "Дизель шоу", яке виробляє студія "Дизель Студіо", транслюється на українському телеканалі "ICTV" з 2015 року. Увесь час гумористичне шоу було російськомовним, однак нещодавно продюсери заявили, що тепер актори розмовлятимуть українською.

"Дизель говорить українською! Отримай задоволення від якісного українського контенту! 💙💛 "Дизель" жартує рідною мовою - це неймовірно смішно. 😉Приєднуйся! 👍🏼", - написали на офіційній сторінці шоу та опублікували уривок з мініатюри, де актори говорять українською мовою.

Ймовірно, таке рішення було прийняте відповідно до закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", норми якого передбачають поширення української на телебаченні та у кіноіндустрії.

Шанувальникам гумористичного шоу таке рішення продюсерів сподобалося.

"Борщ і сало найкращі 🙏☺💙💛🍜🍗. Дякую вам друзі", - пишуть у коментарях.

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