Нові випуски "Дизель шоу" відтепер будуть виходити українською мовою

Як пише Politeka.net, "Дизель шоу", яке виробляє студія "Дизель Студіо", транслюється на українському телеканалі "ICTV" з 2015 року. Увесь час гумористичне шоу було російськомовним, однак нещодавно продюсери заявили, що тепер актори розмовлятимуть українською.

дизель шоу, Єгор Крутоголов, Вікторія Булітко, Олександр Бережок

"Дизель говорить українською! Отримай задоволення від якісного українського контенту! 💙💛 "Дизель" жартує рідною мовою - це неймовірно смішно. 😉Приєднуйся! 👍🏼", - написали на офіційній сторінці шоу та опублікували уривок з мініатюри, де актори говорять українською мовою.

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Ймовірно, таке рішення було прийняте відповідно до закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", норми якого передбачають поширення української на телебаченні та у кіноіндустрії.

Шанувальникам гумористичного шоу таке рішення продюсерів сподобалося.

"Борщ і сало найкращі 🙏☺💙💛🍜🍗. Дякую вам друзі", - пишуть у коментарях.

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