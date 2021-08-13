Українська актриса, зірка "Дизель шоу" Яна Глущенко вразила фігурою в купальнику

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram 35-річна красуня опублікувала Селфі, знявши свою фігурку майже в повний зріст. Глущенко постала на фото в чорному купальнику без бретелей. Вона засвітила струнку фігурку. Варто відзначити, що Яна була без макіяжу. Вона щиро насолоджувалася відпочинком, примруживши очі. На щоках у артистки виднівся легкий рум'янець.

"Останні дні тепла! До кінця літа згадала, що можна і позасмагати", - підписала фото зірка.

Додамо, що ефектна блондинка досить рідко публікує фото в купальнику, тому цього разу у шанувальників є привід для радості.

Як відомо, в 2017 році Яна народила сина Тамерлана. За короткий термін зірка зуміла привести себе у форму і повернутися до повноцінної роботи в шоу, адже вона разом з Вікторією Булітко є провідними актрисами студії.

Нагадаємо, що Яна Глущенко з розмахом відсвяткувала свій ювілей: яскраві фото.

Ще Politeka писала, що Яна Глущенко засвітила красеня-чоловіка, "осідлавши" його: "Мій неймовірний...".

Також Politeka повідомляла, що Глущенко 13 років тому виглядала зовсім інакше, архівне фото вражає.