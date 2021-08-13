Украинская актриса, звезда «Дизель шоу» Яна Глущенко впечатлила фигурой в купальнике
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм 35-летняя красотка опубликовала селфи, засняв свою фигурку почти в полный рост. Глущенко предстала на фото в черном купальнике без бретелей. Она засветила стройную фигурку. Стоит отметить, что Яна была без макияжа. Она искренне наслаждалась отдыхом, прищурив глаза. На щеках у артистки виднелся легкий румянец.
«Последние денечки тепла! К концу лета вспомнила, что можно и позагорать», - подписала фото звезда.
Добавим, что эффектная блондинка довольно редко публикует фото в купальнике, поэтому в этот раз у поклонников есть повод для радости.
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Как известно, в 2017 году Яна родила сына Тамерлана. За короткий срок звезда сумела привести себя в форму и вернуться к полноценной работе в шоу, ведь она вместе с Викторией Булитко являются ведущими актрисами студии.
Напомним, что Яна Глущенко с размахом отпраздновала свой юбилей: яркие фото.
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