Українська актриса, зірка "Дизель шоу" Яна Глущенко показала зворушливі кадри зі своїм чоловіком

Як повідомляє Politeka.net, 35-річна Яна Глущенко з 2017 року одружена з українським продюсером і концертним директором «Дизель шоу» Олегом Збаращуком. Парочка регулярно балує мережу спільними фото, на яких не приховує свої почуття. На свіжих кадрах Яна осідлала чоловіка просто посеред поля. Вона залізла на чоловіка ззаду і вхопилася за шию.

"З днем народження, мій неймовірний чоловік", - підписала знімок артистка.

У коментарях парі залишили масу приємних слів і компліментів.

"З іменинником Вас", "дуже красива пара", «Милашки», «до чого ж ви круті», "Ідеальна пара", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Яна і Олег не грали пишне весілля, а обійшлися скромною експрес-церемонією. У 2018 році у них народився син, якого нахвали Тамерлан. Актриса не засиджувалася в декреті і вже через пару тижнів знову блищала на сцені.

Нагадаємо, що Яна Глущенко здивувала вусами, показавши обличчя зблизька:"Скоро буде тренд".

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