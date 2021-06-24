Відома українська актриса, зірка "Дизель шоу" Яна Глущенко показала яскраві кадри із закулісся

Як повідомляє Politeka.net , Яна Глущенко стала досить популярною актрисою завдяки проекту "Дизель шоу". На Красуню підписані вже десятки тисяч фанатів в Instagram, яких дівчина намагається не розчаровувати і веселити контентом. Так, цього разу зіркова красуня поділилася кумедними відео, на яких показала три своїх яскравих образи з останнього концерту студії.

На першому відео Яна з'явилася в ошатному образі - вона крутиться перед камерою в темно-зеленому розкішному платті зі шлейфом, яке підкреслило витончену фігуру і оголило стрункі ніжки. Її волосся розпущене в пишному укладанні, а на обличчі легкий макіяж з яскравою рожевою помадою.

На другому відео Глущенко здорово "рознесло" - тут вона в яскравих оксамитових штанях і смугастій кофтині, а спереду і ззаду випирають накладні об'ємні принади. Завершують картину величезні надуті губи. У цьому образі, дівчина ледь влазить в кадр, щоб показати всі свої форми. На третьому відео артистка зняла себе біля дзеркала в гримерці в пишній і яскравій циганській сукні багатошарового крою, яка також підкреслює її струнку фігуру.

У підписі до публікації актриса написала: "Трохи відео з крайнього концерту #дизельшоу. Який образ вам найбільше сподобався?". Користувачі тут же почали обговорювати нову публікацію Яни, відзначаючи, кому який образ сподобався: "3 образ", "Вау, яка ти красива, прям вогонь", "Другий", "Яна, ти чарівна в будь-якому образі", "Після перегляду другого відео закохалася в тебе заново", "Яна, ви найкрасивіша і позитивна дівчина", "Перше зображення!", "Друге".

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