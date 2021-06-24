Відома українська актриса, зірка "Дизель шоу" Яна Глущенко показала яскраві кадри із закулісся
Як повідомляє Politeka.net, Яна Глущенко стала досить популярною актрисою завдяки проекту "Дизель шоу". На Красуню підписані вже десятки тисяч фанатів в Instagram, яких дівчина намагається не розчаровувати і веселити контентом. Так, цього разу зіркова красуня поділилася кумедними відео, на яких показала три своїх яскравих образи з останнього концерту студії.
На першому відео Яна з'явилася в ошатному образі - вона крутиться перед камерою в темно-зеленому розкішному платті зі шлейфом, яке підкреслило витончену фігуру і оголило стрункі ніжки. Її волосся розпущене в пишному укладанні, а на обличчі легкий макіяж з яскравою рожевою помадою.
На другому відео Глущенко здорово "рознесло" - тут вона в яскравих оксамитових штанях і смугастій кофтині, а спереду і ззаду випирають накладні об'ємні принади. Завершують картину величезні надуті губи. У цьому образі, дівчина ледь влазить в кадр, щоб показати всі свої форми. На третьому відео артистка зняла себе біля дзеркала в гримерці в пишній і яскравій циганській сукні багатошарового крою, яка також підкреслює її струнку фігуру.
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У підписі до публікації актриса написала: "Трохи відео з крайнього концерту #дизельшоу. Який образ вам найбільше сподобався?". Користувачі тут же почали обговорювати нову публікацію Яни, відзначаючи, кому який образ сподобався: "3 образ", "Вау, яка ти красива, прям вогонь", "Другий", "Яна, ти чарівна в будь-якому образі", "Після перегляду другого відео закохалася в тебе заново", "Яна, ви найкрасивіша і позитивна дівчина", "Перше зображення!", "Друге".
Нагадаємо, Фото побитих артистів "Дизель шоу" показали в мережі: "Яна Глущенко позбулася зуба".
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