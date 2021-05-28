Артисты «Дизель шоу» Яна Глущенко и Евгений Никишин удивили своим видом

Неожиданное фото появилось на странице студии в Инстаграм. Об этом сообщает Politeka.net. Артисты «Дизель шоу» не перестают удивлять своих поклонников.

Яна Глущенко и Евгений Никишин запечатлены с синяками и царапинами по всему телу, более того у них «отсутствуют» несколько зубов.

««Креативность» - наше второе имя😁Из-за чего Яна Глущенко лишилась зуба, а Евгений Никишин - надел латексный костюм? Это вы узнаете уже во вторник - мы удивим вас новостями со съёмочной площадки юбилейного 12 сезона «На Троих»!» - говорится в подписи.

Но несмотря даже на такой внешний вид артистов засыпали комплиментами.

«Ой, какие вы красавцы», «Прелесть какие хорошенькие», «Вы даже так прекрасны. Все вы🔥», "Классные", "Клевые", - пишут в комментариях.

Ранее мы писали, что Яна Глущенко рассказала о подарках для своего мужа. По словам артистки, однажды она подарила супругу коробку с 50-ю ячейками, и заявила, что на каждую годовщину свадьбы нужно класть туда соответствующее сердечко. Муж же, по признанию Яны, иногда забывает про подарки на годовщину, но всегда быстро исправляется.

Напомним, звезда "Дизель шоу" Глущенко задрала халатик посреди парка, смелый кадр: "Непревзойденная красотка".

Как сообщала Politeka, звезда «Дизель шоу» Писаренко, покинувший Украину, дал обещание россиянам: «Если выживем…».

Также Politeka писала, что звезды "Дизель шоу" в парке избили человека в форме полицейского: появилось видео