Известная украинская актриса, звезда "Дизель шоу" Яна Глущенко показала яркие кадры из закулисья

Как сообщает Politeka.net , Яна Глущенко стала довольно популярной актрисой благодаря проекту "Дизель шоу". На красотку подписаны уже десятки тысяч фанатов в Instagram, которых девушка старается не разочаровывать и веселить контентом. Так, в этот раз звездная красотка поделилась забавными видео, на которых показала три своих ярких образа с последнего концерта студии.

На первом видео Яна появилась в нарядном образе – она вертится перед камерой в темно-зеленом роскошном платье со шлейфом, которое подчеркнуло изящную фигуру и оголило стройные ножки. Ее волосы распущены в пышной укладке, а на лице легкий макияж с яркой розовой помадой.

На втором видео Глущенко здорово "разнесло" – здесь она в ярких бархатных штанах и полосатой кофточке, а спереди и сзади выпирают накладные объемные прелести. Завершают картину огромные надутые губы. В этом образе, девушка едва влезает в кадр, чтобы показать все свои формы. На третьем видео артистка сняла себя у зеркала в гримерке в пышном и ярком цыганском платье многослойного кроя, которое также подчёркивает ее стройную фигуру.

В подписи к публикации актриса написала: "Немного видео из крайнего концерта #дизельшоу. Какой образ Вам больше всего понравился?". Пользователи тут же принялись обсуждать новую публикацию Яны, отмечая, кому какой образ понравился: "3 образ", "Вау, какая ты красивая, прям огонь", "Второй", "Яна, ты очаровательна в любом образе", "После просмотра второго видео влюбилась в тебя заново", "Яна, вы самая красивая и позитивная девушка", "Первое изображение!", "Второй".

Напомним, Фото побитых артистов «Дизель шоу» показали в Сети: «Яна Глущенко лишилась зуба».

Как сообщала Politeka, Крутоголов из "Дизель шоу" показал сына и признался, как ему повезло с женой: "Спасибо создателю".

Также Politeka писала, Звезды "Дизель шоу" в парке избили человека в форме полицейского: появилось видео.