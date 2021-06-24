Известная украинская актриса, звезда "Дизель шоу" Яна Глущенко показала яркие кадры из закулисья
Как сообщает Politeka.net, Яна Глущенко стала довольно популярной актрисой благодаря проекту "Дизель шоу". На красотку подписаны уже десятки тысяч фанатов в Instagram, которых девушка старается не разочаровывать и веселить контентом. Так, в этот раз звездная красотка поделилась забавными видео, на которых показала три своих ярких образа с последнего концерта студии.
На первом видео Яна появилась в нарядном образе – она вертится перед камерой в темно-зеленом роскошном платье со шлейфом, которое подчеркнуло изящную фигуру и оголило стройные ножки. Ее волосы распущены в пышной укладке, а на лице легкий макияж с яркой розовой помадой.
На втором видео Глущенко здорово "разнесло" – здесь она в ярких бархатных штанах и полосатой кофточке, а спереди и сзади выпирают накладные объемные прелести. Завершают картину огромные надутые губы. В этом образе, девушка едва влезает в кадр, чтобы показать все свои формы. На третьем видео артистка сняла себя у зеркала в гримерке в пышном и ярком цыганском платье многослойного кроя, которое также подчёркивает ее стройную фигуру.
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В подписи к публикации актриса написала: "Немного видео из крайнего концерта #дизельшоу. Какой образ Вам больше всего понравился?". Пользователи тут же принялись обсуждать новую публикацию Яны, отмечая, кому какой образ понравился: "3 образ", "Вау, какая ты красивая, прям огонь", "Второй", "Яна, ты очаровательна в любом образе", "После просмотра второго видео влюбилась в тебя заново", "Яна, вы самая красивая и позитивная девушка", "Первое изображение!", "Второй".
Напомним, Фото побитых артистов «Дизель шоу» показали в Сети: «Яна Глущенко лишилась зуба».
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Также Politeka писала, Звезды "Дизель шоу" в парке избили человека в форме полицейского: появилось видео.