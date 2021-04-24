Украинская актриса, звезда «Дизель шоу» Яна Глущенко похвасталась яркими перевоплощениями

В субботу, 24 апреля, Студия Дизель шоу» празднует свое шестилетие. По этому поводу Глущенко вспомнила эффектные образы, в которых появлялась на сцене. Снимками она поделилась на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.

Одним из самых запоминающихся, пожалуй, стал образ Яны с экстремально большими губами.

Актриса уверена, что это только начало, много интересного и веселого у "Дизель шоу" еще впереди.

«Сколько платьев я перемеряла за это время, сколько образов воплотила в жизнь! Но есть у меня любимчики 😉 Без сомнений, это моя певица Леля! В топе у меня, конечно, женщина из кол-центра. Еще очень крутой образ экстравагантной полицейской. Ну и конечно, из последнего - секретарша мэра Ивано-Франковска. Столько комплиментов получила за мое хорошее украинское произношение в этой роли. А сколько еще классных образов впереди! Ведь нам пока всего 6 лет! С Днем рождения, любимое шоу!» - написала актриса.

Фолловеры поздравляют Яну и всю Студию «Дизель шоу». А также восхищаются артисткой.

«Наша Яна как всегда прекрасна», «Поздравляю и огромное спасибо вы умничка ❤», «С днём рождения, Дизель шоу», "Януся - ты непревзойденная", - пишут в комментариях.

Напомним, что красотки из «Дизель Шоу» померились роскошью в пикантных платьях, кадры противостояния: «Заводная и веселая…».

Как сообщала Politeka, Глущенко ошарашила рассказом о выходке мужа, планы резко изменились: "Поехали сдавать ПЦР тест".

Также Politeka писала, что Яна Глущенко, захлебываясь слезами, поразила откровением: «Есть такие люди, которые…».