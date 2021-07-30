Украинская актриса, звезда «Дизель шоу» Яна Глущенко показала трогательные кадры со своим мужем

Как сообщает Politeka.net, 35-летняя Яна Глущенко с 2017 года замужем за украинским продюсером и концертным директором «Дизель шоу» Олегом Збаращуком. Парочка регулярно балует сеть совместными фото, на которых не скрывает свои чувства. На свежих кадрах Яна оседлала мужа прямо посреди поля. Она залезла на мужчину сзади и ухватилась за шею.

«С днём рождения, мой невероятный муж», - подписала снимок артистка.

В комментариях паре оставили массу приятных слов и комплиментов.

«С Именинником Вас», «Очень красивая пара», «Милашки», «До чего же вы крутые», «Идеальная пара», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Яна и Олег не играли пышную свадьбу, а обошлись скромной экспресс-церемонией. В 2018 году у них родился сын, которого нахвали Тамерлан. Актриса не засиживалась в декрете и уже через пару недель снова блистала на сцене.

Напомним, что Яна Глущенко удивила усами, показав лицо вблизи: "Скоро будет тренд".

Как сообщала Politeka, Яна Глущенко громко отпраздновала свой юбилей: кадры с праздника.

Также Politeka писала, что Яна Глущенко показала, как ее "разнесло" перед съемками, едва влезла в кадр: видео.