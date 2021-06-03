Відома українська актриса, зірка "Дизель шоу" Яна Глущенко показала себе з вусами

Як повідомляє Politeka.net , Яна Глущенко стала досить популярною актрисою завдяки проекту "Дизель шоу". На Красуню підписані вже десятки тисяч фанатів в Instagram, яких дівчина намагається не розчаровувати і веселити контентом. Так, цього разу зіркова красуня поділилася кумедним кадром, на якому показала обличчя з вусами поблизу, а в підписі до публікації розповіла про свої "дивацтва" влітку.

На новому знімку Яна відобразила себе, мабуть, в домашній обстановці. Перед камерою вона з'явилася в затишному білому халаті з недбалою укладанням і легкий макіяжем. На її обличчі можна побачити густі темні вуса, які виглядають як справжні, вона уважно дивиться в об'єктив.

У підписі до публікації Глущенко розповіла кумедні факти про себе - що вона чудила влітку. "Початок літа і час одкровень. Ось вам десяточка моїх божевільних літніх вчинків. Відзначайте в коментарях, які з цих пунктів правдиві", - підписала кадр гумористка і залишила факти про себе. Користувачі тут же почали обговорювати нове фото Яни, засипаючи її компліментами і відзначаючи жартома, як їй йдуть ці вуса. "Очей не відвести!", "Я вважаю, що треба так і залишити", "Вуса прекрасні", "Які у тебе очі! У житті таких красивих не бачила!", "Самі з вусами", "Все правда!", "Красуня", "Ви або вуса збрийте, або перуку зніміть", "Скоро буде тренд жіночої моди", - пишуть в коментарях.

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