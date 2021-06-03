Известная украинская актриса, звезда "Дизель шоу" Яна Глущенко показала себя с усами

Как сообщает Politeka.net , Яна Глущенко стала довольно популярной актрисой благодаря проекту "Дизель шоу". На красотку подписаны уже десятки тысяч фанатов в Instagram, которых девушка старается не разочаровывать и веселить контентом. Так, в этот раз звездная красотка поделилась забавным кадром, на котором показала лицо с усами вблизи, а в подписи к публикации рассказала о своих "чудачествах" летом.

На новом снимке Яна запечатлела себя, видимо, в домашней обстановке. Перед камерой она появилась в уютном белом халате с небрежной укладкой и легкий макияжем. На ее лице можно увидеть густые темные усы, которые выглядят как настоящие, она внимательно смотрит в объектив.

В подпсии к публикации Глущенко рассказала забавные факты о себе – что она чудила летом. "Начало лета и время откровений. Вот вам десяточка моих безумных летних поступков. Отмечайте в комментариях, какие из этих пунктов правдивые", - подписала кадр юмористка и оставила факты о себе. Пользователи тут же принялись обсуждать новое фото Яны, засыпая ее комплиментами и отмечая в шутку, как ей идут эти усы. "Глаз не отвести!", "Я считаю, что надо так и оставить", "Усы прекрасны", "Какие у тебя глаза! В жизни таких красивых не видела!", "Сами с усами", "Все правда!", "Красотка", "Вы либо усы сбрейте, либо парик снимите", "Скоро будет тренд женской моды", - пишут в комментариях.

Напомним, Фото побитых артистов «Дизель шоу» показали в Сети: «Яна Глущенко лишилась зуба».

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