Українська актриса, зірка "Дизель шоу" Яна Глущенко відсвяткувала свій ювілей

Як пише Politeka.net, на офіційній сторінці «Дизель шоу» в Instagram з'явилися кадри зі святкування дня народження Глущенко. На фото щаслива блондинка позувала поруч з повітряними кулями з цифрами 35. Яна була одягнена у світлу сукню, а її волосся було накручене. Вона з розмахом відсвяткувала ювілей.

"Цей день народження був ідеальним" - Яна Глущенко відсвяткувала свій ювілей. Актриса "Дизель Студіо" Яна Глущенко відзначила день народження – 8 липня їй виповнилося 35 років. Щаслива іменинниця влаштувала атмосферну вечірку для рідних і близьких", - підписали фото автори аккаунта.

У коментарях яскравій артистці залишили масу приємних слів і компліментів.

"Так і світишся", "Виглядаєш чудово", "Думала ви молодше", "Красива, молода, чудово красива і талановита! З днем Народження вас!!", "Ти супер", "всього найкращого", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Яна Глущенко показала розкішне декольте в міні-сукні: "зброя масового ураження".

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