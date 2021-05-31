Відома українська гумористка Яна Глущенко , зірка "Дизель шоу", показала себе на прогулянці в парку

Як пише Politeka.net , Яна Глущенко стала досить популярною актрисою завдяки проекту "Дизель шоу". На Красуню підписані вже десятки тисяч фанатів в Instagram, яких дівчина намагається не розчаровувати контентом.

Цього разу на сторінці "Дизель шоу" з'явилася публікація, яка присвячена блондинкам, і в якій колеги привітали Яну зі святом: "всіх білявих красунь вітаємо з Днем блондинки! Ваша краса-зброя масового ураження! Ми в "Дизель Студіо" міцно озброєні, адже в нашому арсеналі є с*кс-символ українського гумору - чарівна і талановита Яна Глущенко! Світловолоса дівчина, яка руйнує всі стереотипи про рівень інтелекту блондинок! Яночка, продовжуй так само віртуозно і впевнено підкорювати цей світ".

Фанати відразу почали коментувати публікацію: "З Днем Блондинок!", "Як мило", "Красуня", "Клас, красуня моя неперевершена".

Раніше повідомлялося, що артисти «Дизель шоу» Яна Глущенко та Євген Нікішин здивували своїм виглядом. Яна Глущенко і Євген Нікішин зображені з синцями і подряпинами по всьому тілу, більш того у них «відсутні» кілька зубів.

Нагадаємо, Фото побитих артистів "Дизель шоу" показали в мережі: "Яна Глущенко позбулася зуба".

Як повідомляла Politeka, Крутоголов з "Дизель шоу" показав сина і зізнався, як йому пощастило з дружиною: "Спасибі творцеві".

Також Politeka писала, Зірки "Дизель шоу" в парку побили людину у формі поліцейського: з'явилося відео.