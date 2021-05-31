Известная украинская юмористка Яна Глущенко , звезда "Дизель шоу", показала себя на прогулке в парке

Как пишет Politeka.net , Яна Глущенко стала довольно популярной актрисой благодаря проекту "Дизель шоу". На красотку подписаны уже десятки тысяч фанатов в Инстаграм, которых девушка старается не разочаровывать контентом.

В этот раз на страничке "Дизель шоу" появилась публикация, которая посвящена блондинкам, и в которой коллеги поздравили Яну с праздником: "Всех белокурых красавиц поздравляем с Днем блондинки! Ваша красота – оружие массового поражения! Мы в «Дизель Студио» крепко вооружены, ведь в нашем арсенале есть с*кс-символ украинского юмора – очаровательная и талантливая Яна Глущенко! Светловолосая девушка, которая разрушает все стереотипы об уровне интеллекта блондинок! Яночка, продолжай так же виртуозно и уверенно покорять этот мир".

Фанаты сразу начали комментировать публикацию: "С Днем Блондинок!", "Как мило", "Красотка", "Класс, красотка моя непревзойденная".

Ранее сообщалось, что артисты «Дизель шоу» Яна Глущенко и Евгений Никишин удивили своим видом. Яна Глущенко и Евгений Никишин запечатлены с синяками и царапинами по всему телу, более того у них «отсутствуют» несколько зубов.

Напомним, Фото побитых артистов «Дизель шоу» показали в Сети: «Яна Глущенко лишилась зуба».

Как сообщала Politeka, Крутоголов из "Дизель шоу" показал сына и признался, как ему повезло с женой: "Спасибо создателю".

Также Politeka писала, Звезды "Дизель шоу" в парке избили человека в форме полицейского: появилось видео.