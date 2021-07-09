Украинская актриса, звезда «Дизель шоу» Яна Глущенко отпраздновала свой юбилей

Как пишет Politeka.net, на официальной странице «Дизель шоу» в Инстаграм появились кадры с празднования дня рождения Глущенко. На фото счастливая блондинка позировала рядом с воздушными шарами с цифрами 35. Яна была одета в светлое платье, а ее волосы были накручены. Она с размахом отпраздновала юбилей.

«Этот день рождения был идеальным» - Яна Глущенко отпраздновала свой юбилей. Актриса «Дизель Студио» Яна Глущенко отметила день рождения – 8 июля ей исполнилось 35 лет. Счастливая именинница устроила атмосферную вечеринку для родных и близких", - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях яркой артистке оставили массу приятных слов и комплиментов.

«Так и светишься», «Выглядишь превосходно», «Думала вы младше», «Красивая, молодая, великолепно красивая и талантливая! С днем рождения вас!!», «Ты супер», «Всего наилучшего», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Яна Глущенко показала роскошное декольте в мини-платье: "Оружие массового поражения".

Как сообщала Politeka, Яна Глущенко показала, как ее "разнесло" перед съемками, едва влезла в кадр: видео.

Также Politeka писала, что Яна Глущенко поразила усами, показав лицо вблизи: "Скоро будет тренд".