У мережі з’явилися фото української акторки, зірки "Дизель шоу" Яни Глущенко 13-річної давнини

Як пише Politeka.net, яскрава і вродлива Яна Глущенко підкорює серця не тільки глядачів-чоловіків, а й серця жінок. У "Дизель шоу" Яна грає фантастичну білявку, яка не вміє паркуватися, їздити і, в принципі, логічно мислити. Найбільша заслуга у популярності цього образу, це майстерність, з якою жінка передає всю красу легковажної, але такої милої білявки.

Нещодавно на офіційній сторінці "Дизель шоу" в Instagram з'явився пост, у якому опублікували фото молодої акторки Яни Глущенко. Перша світлина з фотосесії Глущенко з нагоди її 35-річчя, а друге чорно-біле фото було зроблене 13 років тому.

"ТОДІ І ЗАРАЗ: В МЕРЕЖІ З'ЯВИЛИСЯ РІДКІСНІ АРХІВНІ ФОТО ЯНИ ГЛУЩЕНКО. У Facebook з'явилися ексклюзивні фото актриси "Дизель Студіо" Яни Глущенко, зроблені 13 років тому. А зовсім недавно вона опублікувала кадри з нової фотосесії до свого 35-річчя", - підписали пост.

Зауважимо, що за 13 років талановита акторка майже не змінилася, все така ж красуня з пишними губами, як і в 22 роки.

Раніше Politeka писала, що Яна Глущенко з "Дизель шоу" показала, як її "рознесло" перед зйомками, ледь влізла в кадр: відео.

Нагадаємо, що артисти з "Дизель шоу" несподівано зважилися на зміну іміджу, фанати в захваті: "Клас!".

А ще Politeka повідомляла, що Глущенко і Нікішин з "Дизель шоу" показалися з "розбитими" обличчями й без зубів: "Це сумно".