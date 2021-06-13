Артисти "Дизель шоу" приміряли однакові образи зі стильними футболками

Артисти відомого гумористичного шоу часто показують оновлені образи або закадрові матеріали для інтересу глядачів. При цьому артисти також ведуть свої сторінки в Instagram, де нерідко дивують кадрами з перетвореннями.

Зрідка грим і зміна образів приводить фанатів в подив, багато хто навіть не впізнають зірок. Щоб в черговий раз відзначитися, цього разу команда "Дизель шоу" створила власні футболки

"А у вас вже є фірмовий мерч "Дизель шоу"? Якщо ні, це треба виправляти! Фанат "дизелів" повинен виділятися. Наші фірмові футболки і кепки підійдуть на будь-яку погоду, яким би це літо не було. 😉 💖 ",- повідомляється на сторінці шоу.

Фанати відразу відповіли на нові кадри з оновленими образами артистів:

"А якщо ми в Москві?; Хочу хочу хочу)); я теж дуже хочу😍; Вікуся, в захваті від наряду😍».

Ми також писали, вже кілька років Глущенко і Нікішин працюють в "Дизель шоу". Актори завоювали велику популярність," приміряючи " на себе ролі різних персонажів.

Кадрами перевтілень артисти діляться в мережі. Зокрема, Євген Нікішин опублікував цікаві фото в своєму Instagram. Так, на кадрах разом з Глущенко він посміхався, показуючи чорні зуби (здавалося, що їх немає) Крім того, у обох були подряпини і синці на обличчі, а також кров.

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