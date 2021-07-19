В Сети появились фото украинской актрисы, звезды " Дизель шоу" Яны Глущенко 13-летней давности

Как пишет Politeka.net, яркая и красивая Яна Глущенко покоряет сердца не только зрителей-мужчин, но и сердца женщин. В" Дизель шоу " Яна играет фантастическую блондинку, которая не умеет парковаться, ездить и, в принципе, логически мыслить. Самая большая заслуга в популярности этого образа, это мастерство, с которым женщина передает всю красоту легкомысленной, но такой милой блондинки.

Недавно на официальной странице "Дизель шоу" в Instagram появился пост, в котором опубликовали фото молодой актрисы Яны Глущенко. Первая фотография с фотосессии Глущенко по случаю ее 35-летия, а второе черно-белое фото было сделано 13 лет назад.

"ТОГДА И СЕЙЧАС: В СЕТИ ПОЯВИЛИСЬ РЕДКИЕ АРХИВНЫЕ ФОТО ЯНЫ ГЛУЩЕНКО. В Facebook появились эксклюзивные фото актрисы "Дизель Студио" Яны Глущенко, сделанные 13 лет назад. А совсем недавно она опубликовала кадры из новой фотосессии к своему 35 - летию", - подписали пост.

Заметим, что за 13 лет талантливая актриса почти не изменилась, все такая же красавица с пышными губами, как и в 22 года.

Ранее Politeka писала, что Яна Глущенко из "Дизель шоу" показала, как ее "разнесло" перед съемками, едва влезла в кадр: видео.

Напомним, что артисты из " Дизель шоу "неожиданно решились на смену имиджа, фанаты в восторге:" класс!".

А еще Politeka сообщала, что Глущенко и Никишин из "Дизель шоу" показались с "разбитыми" лицами и без зубов: "это грустно".