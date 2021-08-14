Українська актриса і зірка "Дизель шоу" Вікторія Булітко потрясла шанувальників новим образом

Як передає Politeka.net, Вікторія Булітко відома українська актриса і гумористка. Раніше вона грала в КВК, після чого потрапила в Лігу Сміху. Зараз вона прославилася в програмі"Дизель шоу". Дівчина активно веде соціальні мережі і радує шанувальників новим контентом.

Цього разу Вікторія поділилася новим фото на своїй сторінці в Instagram. На знімку дівчина вся в червоному і тримає в руках червону кульку

"Мрії!

Чому одні мрії збуваються, а інші ні? Що може заважати виконанню? А, може, ми не завжди правильно мріємо? А, можливо, іноді самі не знаємо, чого хочемо... а ще , виявляється, в загадуванні бажання є формули "чудесного" виконання, які було цікаво розкрити для себе.

Ні, це не реклама, і ніхто не вмовляв мене, просто, вирішила поділиться з тими, хто шукає, задає питання, цікавиться, хто відчуває вібрацію Всесвіту", розповіла Вікторія Булітко

Шанувальники актриси захопилися новим образом і залишили їй безліч приємних коментарів: "по-моєму Ассоль Булітко дочекалася свої червоні вітрила", "лялечка", "Віка - дівчина-мрія", "Фотка вогонь", "яка ти красива".

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