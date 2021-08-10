Известная украинская актриса и юмористка из "Дизель шоу" Виктория Булитко поделилась новым видео

Как передает Politeka.net, Виктория Булитко является популярной украинской юмористкой. Она прославилась как актриса "Дизель шоу". Виктория активно ведет социальные сети и часто делится с поклонниками моментами из своей жизни.

На этот раз актриса поделилась новой публикацией на своей странице в Инстаграм. Виктория добавила в Сториз видео с выступления на "Дизель шоу", где присутствовал популярный украинский певец Олег Винник. Они разыгрывали юмористический номер, где Виктория стала охранником артиста.

"А мне можно поменять оплату на свидание? Олег будет петь "Вовчиця", а я буду подпевать", заявляет Виктория. В конце Олег Винник отвечает ей: "да".

Комменатариев и лайков у публикации нет, поскольку формат Сториз этого не предусматривает.

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