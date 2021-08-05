Артисты «Дизель шоу» отдали дань Дню нижнего белья, продемонстрировав свои самые вызывающие образы
Новый яркий пост появился на официальной странице «Дизелей» в Инстаграм, сообщает Politeka.net. В нем юмористы напомнили украинцам о необычном международном празднике, который отмечают далеко не все: Дне нижнего белья.
«Сегодня поистине всенародный праздник! Так или иначе это касается каждого. Можно отлично отметить например – устроить костюмированную вечеринку. С днем нижнего белья, друзья!», - говорится в публикации.
В качестве подарка украинцам решили показать фотографии с артистами «Дизель шоу», когда те демонстрировали исподнее для своих номеров.
В частности, на снимках можно увидеть Викторию Булитко, Яну Глущенко, Евгения Гашенко и Сергея Писаренко. Последний засветился в ярко-красном комплекте из трусов и лифчика, а также пальто и шляпе.
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Поклонники артистов не смогли пройти мимо такого поста.
«Круто еще раз круто», «Викуся это шо за бобо возка ...шооо так скора подействовал!», «А си**к как не было так и не будет», - пишут люди.
Напомним, Булитко из "Дизель шоу" решилась на откровение о личной жизни.
Как сообщала Politeka, звезда "Дизель шоу" Писаренко в шелковой рубашке впечатлил новым достижением.
Также Politeka писала, что Яна Глущенко из «Дизель шоу» показала красавчика-мужа, «оседлав» его на камеру.