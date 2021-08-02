Украинская актриса Виктория Булитко, звезда "Дизель шоу", внезапно заговорила о личной жизни

Известная украинская юмористка поделилась постом на тему, которая интересовала многих, в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.

Виктория Булитко отметила, что так усердно скрывает свою личную жизнь, что о ней не знают даже знакомые.

«Я выбрала позицию - скрывать личную жизнь и успешно с этим справляюсь. Так успешно, что недавно даже мой знакомый, не близкий правда, но все же, затребовал какое-то подтверждение этого факта. Пришлось сделать снимок фотографии, которая у нас в спальне висит», - рассказала актриса.

Булитко объяснила, почему не говорит о личной жизни и не разглашает личность своего избранника.

«Не вижу смысла чужим людям заглядывать в мое пространство. Ведь это глубже, чем мое творчество или публичные проявления. Не хочу ненужных вопросов или лишних суждений, болтовни о моем выборе. Я ранимый человек и на меня можно повлиять каким-то высказыванием или оценкой. Мне так спокойнее», - призналась она.

Напомним, Булитко из "Дизель шоу" в кружевах устроила жару на кухне: пикантное фото и фирменный рецепт.

А еще Politeka сообщала, что звезду "Дизель шоу" застукали в постели с женатым коллегой.

Также Politeka писала, что Булитко из "Дизель шоу" засветила развлечения с женой Крутоголова у бассейна.