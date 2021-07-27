Актриса "Дизель шоу" Виктория Булитко поделилась откровением
Виктория Булитко является популярной актрисой на украинском телевидении. Девушка прославилась своим участием в "Дизель шоу". Также она известна как певица. Виктория активно ведет свои социальные сети и делится там с фанатами творчеством. Об этом сообщает Politeka.net.
На этот раз девушка поделилась новым итригующим фото в Инстаграм. На снимке Виктория не одна, рядом с ней лежит в кровати её коллега с "Дизель шоу" Евгений Гашенко.
72-летняя Пугачева объявилась на празднике в обтягивающих лосинах: "Бедный Макс..."
Грозы и град угрожают целому региону, украинцев срочно предупредили об опасности: к чему готовиться
"Почти всмятку": отец и 15-летний сын погибли из-за роковой ошибки, кадры с места ДТП
Новая вспышка COVID-19 в Украине: ВОЗ сделала прогноз о штамме Дельта, "в 1,6 раза агрессивнее других"
Гибель 4-летнего малыша в фонтане потрясла украинцев: "Не дай бог кому-то такое!"
"Застукали нас с Женей в постели! Нет сил больше скрывать - мы с Женей… коллеги и друзья! Но сценаристы «Папанек» видят нас по-другому. Как - станет ясно в 4 сезоне «Папанек».
Но я сама не ожидала, что моя Ольга Николаевна займёт местечко в сердце Никиты Сергеевича.
P.S Кстати, мы редко играем с Женей любовь-морковь. А тут у нас прямо увлекательные интригующие перипетии...", поделилась откровением актриса.
Поклонники с ожиданием следующего сезона засыпали актеров комлиментами: "Ждала этого в предыдущем сезоне!", "А я верил!! Спасибо, жду новый сезон", "Повезло Никите", "Классно вместе смотритесь, продолжайте в том же духе", "Супер!".
Politeka рассказывала, Булитко из "Дизель шоу" засветила развлечения с женой Крутоголова у бассейна: "Группа ВИА Гра"
Ранее сообщалось, Виктория Булитко из "Дизель шоу" сообщила о своем состоянии после вакцинации: "Держитесь"
Также, Булитко из "Дизель шоу" взялась за бокал и приспустила платье, засветив кружевное белье: "Добрый вечерочек!"