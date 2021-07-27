Актриса "Дизель шоу" Виктория Булитко поделилась откровением

Виктория Булитко является популярной актрисой на украинском телевидении. Девушка прославилась своим участием в "Дизель шоу". Также она известна как певица. Виктория активно ведет свои социальные сети и делится там с фанатами творчеством. Об этом сообщает Politeka.net.

На этот раз девушка поделилась новым итригующим фото в Инстаграм. На снимке Виктория не одна, рядом с ней лежит в кровати её коллега с "Дизель шоу" Евгений Гашенко.

"Застукали нас с Женей в постели! Нет сил больше скрывать - мы с Женей… коллеги и друзья! Но сценаристы «Папанек» видят нас по-другому. Как - станет ясно в 4 сезоне «Папанек».

Но я сама не ожидала, что моя Ольга Николаевна займёт местечко в сердце Никиты Сергеевича.



P.S Кстати, мы редко играем с Женей любовь-морковь. А тут у нас прямо увлекательные интригующие перипетии...", поделилась откровением актриса.

Поклонники с ожиданием следующего сезона засыпали актеров комлиментами: "Ждала этого в предыдущем сезоне!", "А я верил!! Спасибо, жду новый сезон", "Повезло Никите", "Классно вместе смотритесь, продолжайте в том же духе", "Супер!".

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