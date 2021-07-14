Звезда "Дизель шоу" Виктория Булитко раскрыла всю "правду" о вакцинации против коронавируса
Так, 38-летняя звезда, мастер комедийных ролей, опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором показала, как выглядит, и рассказала, как себя чувствует после укола, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Рыжеволосая красотка предстала со слегка растрепанной прической и в милой футболке с мультяшным принтом.
"Ну что, друзья, прошли сутки после вакцинации, никаких побочных эффектов я не заме...", - начала рассказывать Булитко, как вдруг ее лицо перекосилось. Актриса выпучила глаза и рухнула, будто бы потеряла сознание.
Загорелая София Ротару в крошечных шортиках похвасталась щедрым уловом: "Мальдивы..."
Роскошную резиденцию Елены Кравец сняли с высоты птичьего полета: "Парковка для яхты, бассейн с морской водой и..."
Покупка долларов по новым правилам, что изменилось: "НБУ разрешил украинцам..."
В Крым пришла новая стихия на смену ливня, пляжи словно покрыты снегом: кадры лютой непогоды
Трагически оборвалась жизнь известной красавицы-телеведущей: полтора года назад похоронила сына
"Плоскоземельщикам и антипрививочникам посвящается", - гласит надпись на кадрах.
Шутка пользователям понравилась, о чем они поспешили сообщить в комментариях. Правда, некоторые действительно запереживали о состоянии здоровья актрисы.
"Похудела, видно, на 10 кг😂😂😂"
"Ты такая лапуля стала после прививки😍"
"Вижу побочный эффект - хорошее настроение и шутки. Если пропадут, вызывай на свое усмотрение..."
"Всё в порядке?"
"Я слышал, что после вакцинации у некоторых женщин грудь увеличилась) - жду 😍😂"
"Не шути так"
"Жестко🔥😂"
"💪Держитесь"
Напомним, Булитко из "Дизель шоу" пришла на вакцинацию в ярко-красном наряде
Как сообщала Politeka, Виктория Булитко влепила пощечину коллеге после страстного поцелуя
Также Politeka писала, что Булитко примерила свадебное платье и рассказала, каким будет ее муж