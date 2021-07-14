Звезда "Дизель шоу" Виктория Булитко раскрыла всю "правду" о вакцинации против коронавируса

Так, 38-летняя звезда, мастер комедийных ролей, опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором показала, как выглядит, и рассказала, как себя чувствует после укола, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Рыжеволосая красотка предстала со слегка растрепанной прической и в милой футболке с мультяшным принтом.

"Ну что, друзья, прошли сутки после вакцинации, никаких побочных эффектов я не заме...", - начала рассказывать Булитко, как вдруг ее лицо перекосилось. Актриса выпучила глаза и рухнула, будто бы потеряла сознание.

"Плоскоземельщикам и антипрививочникам посвящается", - гласит надпись на кадрах.

Шутка пользователям понравилась, о чем они поспешили сообщить в комментариях. Правда, некоторые действительно запереживали о состоянии здоровья актрисы.

"Похудела, видно, на 10 кг😂😂😂"

"Ты такая лапуля стала после прививки😍"

"Вижу побочный эффект - хорошее настроение и шутки. Если пропадут, вызывай на свое усмотрение..."

"Всё в порядке?"

"Я слышал, что после вакцинации у некоторых женщин грудь увеличилась) - жду 😍😂"

"Не шути так"

"Жестко🔥😂"

"💪Держитесь"

Напомним, Булитко из "Дизель шоу" пришла на вакцинацию в ярко-красном наряде

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