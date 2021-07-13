Актриса из "Дизель шоу" Виктория Булитко обескуражила новыми кадрами, показав "беспредел" на съемках

Так, мастер комедийных ролей, 38-летняя звезда сейчас снимается в продолжении сериала "Папаньки". Во время работы у нее произошел казус с коллегой, комиком Евгением Гашенко. Виктория насмешила публику, опубликовав их в своем Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, просколльте вниз).

На кадрах Булитко склонилась над напарником, лежавшим прямо на столе. Ее персонажу нужно было "оживить" якобы потерявшего сознание мужчину поцелуем, что актриса и сделала.

"Виктория Сергеевна...", - произнес томно Гашенко, придя в себя.

Реакция Булитко достойна "Оскара". Она резко влепила коллеге пощечину, воскликнув: "Какая Виктория Сергеевна, бл*ь? Ольга Николаевна!". Затем они оба рассмеялись.

В подписи звезда "Дизель шоу" объяснила, что произошло: "Когда твой партнёр забыл имя твоей героини, но вспомнил твоё 😂😅... P.S. я, вообще, являюсь ярым противником ругательных слов. Считаю, что они блокируют позитивную энергию. Но...тут вырвалось... уж простите🙈 #сериал #папаньки #дизельшоу #евгенийгашенко #викториябулитко"

Пользователям понравилось увиденное:

"Ахаха, пересматриваю уже 100-ый раз😂😂😂"

"Он специально так делает, чтобы вы еще раз поцеловали😂"

"Отшибло память😂"

"Так круто получилось😆"

"Интересно сколько раз он испортил этот дубль😂"

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