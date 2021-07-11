Известная актриса Виктория Булитко, звезда "Дизель шоу", показала себя в новом образе

Как пишет Politeka.net, Виктория Булитко является популярной украинской актрисой "Дизешь шоу". Проект настолько известный, что за ним в Инстаграм следят сотни тысяч украинцев. На страничке рассказывают не только о премьерах "Дизель шоу", но и о самих участниках.

В этот раз в Инстаграм появилось фото Виктории Булитко. Красотка на нескольких кадрах впечатлила фигурой в разных купальниках.

"Виктория Булитко показала идеальную фигуру в купальнике. Актриса “Дизель Студио” Виктория Булитко порадовала подписчиков в Instagram сексуальными фото в купальнике и призналась, что мечтает жить у моря", - было написано под фото.

Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:

"Красотка", "Классная фигурка", "Обожаю ее, красотка", "Ужасные", "Точеная фигурка у Викуськи", "Беременная в купальнике, Виктория, будет выглядеть ещё сексуальнее..."

Напомним, Булитко из "Дизель шоу", примерив свадебное платье, рассказала, каким будет ее муж

А еще Politeka писала, что Булитко из «Дизель шоу» показала себя в купальнике и заговорила о старости

Также Politeka сообщала, что Булитко из "Дизель шоу" показала, с какими трудностями сталкивается из-за маленького роста



