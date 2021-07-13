Украинская актриса, звезда «Дизель шоу» Виктория Булитко показала, что прошла вакцинацию от коронавируса

Как передает Politeka.net, 38-летняя звезда поделилась кадрами на странице в Инстаграм.

«Наконец-то, меня "чипировали "👽🧬😎Если что, то... ищите меня возле вышек 5G 📡 на нашей "плоской" планете», - шутливо написала она.

На вакцинацию Булитко пришла в ярком красном платье.

Поклонники артистки поддерживают ее и желают здоровья.

«Виктория, умничка, здоровья, не болейте и берегите себя, вы наш огонек», «Поздравляю! Дай Бог здоровья!!! Умничка», «Горжусь», Умничка», «Молодец, Викуля!🔥», - пишут в комментариях.

Не обошлось и без шутливых комментариев. «Теперь ты можешь и замуж выйти 😂😂», - писали пользователи Сети.

Некоторым Булитко даже ответила. К примеру на такую реплику: «Вика! У тебя хвост вырастет, рыжый, пушистый и бестыжий!!!»

«Оу! 🔥 думаю, я с ним буду смотреться умопомрачительно», - отреагировала Булитко.

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