Украинская актриса, звезда «Дизель шоу» Виктория Булитко показала, что прошла вакцинацию от коронавируса
Как передает Politeka.net, 38-летняя звезда поделилась кадрами на странице в Инстаграм.
«Наконец-то, меня "чипировали "👽🧬😎Если что, то... ищите меня возле вышек 5G 📡 на нашей "плоской" планете», - шутливо написала она.
На вакцинацию Булитко пришла в ярком красном платье.
Поклонники артистки поддерживают ее и желают здоровья.
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«Виктория, умничка, здоровья, не болейте и берегите себя, вы наш огонек», «Поздравляю! Дай Бог здоровья!!! Умничка», «Горжусь», Умничка», «Молодец, Викуля!🔥», - пишут в комментариях.
Не обошлось и без шутливых комментариев. «Теперь ты можешь и замуж выйти 😂😂», - писали пользователи Сети.
Некоторым Булитко даже ответила. К примеру на такую реплику: «Вика! У тебя хвост вырастет, рыжый, пушистый и бестыжий!!!»
«Оу! 🔥 думаю, я с ним буду смотреться умопомрачительно», - отреагировала Булитко.
Напомним, Булитко из "Дизель шоу" влепила пощечину коллеге после жаркого поцелуя: "Уж простите"
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