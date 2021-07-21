Популярная артистка «Дизель шоу» Виктория Булитко приспустила платье на кухне, обратившись к поклонникам

Не так давно юмористка вакцинировалась, после чего в течение недели обыгрывала эту ситуацию в шуточной форме. Так, на днях Булитко показывала, как «получает сигналы из космоса» и устанавливает контакт с инопланетянами.

Однако, сейчас артистка уже завершила эту серию, и вернулась к своим обычным постам. Как пишет Politeka.net, в новой публикации в Инстаграм Булитко решила показать, как проводит летний вечер на кухне.

На снимке юмористка позирует с бокалом в руках на фоне кухонных шкафчиков. На ней соблазнительное красное платье на тонких лямках и с глубоким декольте. Судя по всему, Виктории было слишком жарко, поэтому она без всякого стеснения приспустила платьев, открыв вид на кружевной черный лифчик под ним. На голове у артистки была завязана белая косынка в черный горошек.

На фото Булитко замерла в мечтательной позе, задумчиво глядя вверх.

«Добрый вечерочек!))) Фильм или сериал? Что сейчас нового интересного? Кто что смотрел? Посоветуйте глянуть чего-то эдакого?», - обратилась к поклонникам звезда.

При этом она сама поставила под своим фото сердечко.

«сама себя не похвалите-никто не похвалит», - отметила под ее комментарием фанатка.

Поклонники тут же принялись комментировать фото.

«Виктория какая вы красивая просто огонь», «Красотулька», «Солнышко привет», «Красотка, как всегда», - пишут люди.

Напомним, Булитко из "Дизель шоу" удивила заявлением после своей вакцинации.

Как сообщала Politeka, Булитко из "Дизель шоу" поразила новыми кадрами после вакцинации, что сейчас с артисткой.

Также Politeka писала, что с Булитко из "Дизель шоу" продолжает происходить чертовщина после прививки от ковида.