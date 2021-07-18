Звезда "Дизель шоу" Виктория Булитко удивила видео спустя пять дней после вакцинации от коронавируса

Как передает Politeka.net, новыми кадрами артистка поделилась на своей страничке в Instagram (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)

38-летняя актриса недавно сделала прививку от коронавируса и теперь каждый день делится со своими поклонниками забавными "побочными" эффектами после укола.



"5-ый день после вакцины или, огурцы дают плоды", - написала Виктория в подписи к посту.

На опубликованных кадрах Булитко прошлась своим домашним огородом, и показала, как у нее "уродили" огурцы.

"Выросли вот такие вот качаны... Посмотрите, вот еще один! Наверное, это все из-за вакцинаци", - поделилась артистка за кадром, срывая кукурузу.

Стоит отметить, что ранее у актрисы "вырос хвост".

В первый день актриса имитировала обморок, а через два дня после прививки сняла веселый ролик, в котором ее вес резко подпрыгнул с 44 кг до 68 кг.

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