Актриса из "Дизель шоу" Виктория Булитко показала, что с ней произошло на второй день вакцинации, и сделала она это с юмором

Как сообщает Politeka.net, юмористическая актриса Виктория Булитко, которая много лет выступает в "Дизель шоу", часто радует публику яркими и веселыми публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звезда показала фанатам забавное видео, на котором продемонстрировала, что с ней случилось на второй день после вакцинации.

Конечно же Виктория решила сделать это в своем стиле – с юмором. В первый день актриса имитировала обморок, а теперь показала, как ее "разнесло" на второй день после прививки.

В ролике, который показала Булитко, она встает на весы, которые показывают вес в 44,1 кг, и это она как будто взвешивается до вакцинации. А потом через время снова встает на весы в резиновых тапках уже после прививки, и ее вес составляет уже 67,1 кг.

В подписи к видео Виктория написала: "2ой день после #Вакцины. А как Вы себя чувствуете после вакцинации? Поделитесь впечатлениями, для тех, кто еще не сделал". Конечно же в комментариях начали шутить, что актрису здорово "разнесло".

Напомним, Булитко из "Дизель шоу" пришла на вакцинацию в ярко-красном наряде: «Теперь и замуж…».

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