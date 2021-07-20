Звезда "Дизель шоу" Виктория Булитко сделала вакцину против коронависруса и предоставляет своим поклонникам своеобразный отчет

Артистка решила сделать прививку, чтобы обезопасить себя и своих близких, пишет Politeka.net. В течение недели артистка решила обыграть ситуацию в шуточной форме.

Артистка в своем Инстаграм опубликовала новое видео, посвященное седьмому дню после вакцинации. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

"Меня больше всего удивляют люди, которые пишут, что я сошла с ума, что я буду получать сигналы из космоса, и что за мной теперь будут следить... В общем, какое-то мракобесие", - произнесла Булитко, появившись в шапочке из фольги.

Потом звезда подняла глаза к потолку и произнесла: "Есть контакт".

Позже артистка сделала вид, что веселится с рептилоидом и поет с ним песни.

"Земляне, передаю сообщение из космоса - нам хана!", - смеясь, сказала артистка.

"7-ой день после #вакцины 📡 Финальный))) ... P.S. Всем здоровья ❤", - подписала видео Виктория.

Публикация собрала более 9000 просмотров и много комментариев.

"КЛАСС! Космическая Булиточка.😉", "😂😂😂😂😂дурное ❤️❤️😂😂😂😂❤️", "Ну наконец-то!!!!! В наших рядах прибыло!!!😂. Жарковато, зараза, зато сигналы пойдут".

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