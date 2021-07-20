Звезда "Дизель шоу" Виктория Булитко сделала вакцину против коронависруса и предоставляет своим поклонникам своеобразный отчет
Артистка решила сделать прививку, чтобы обезопасить себя и своих близких, пишет Politeka.net. В течение недели артистка решила обыграть ситуацию в шуточной форме.
Артистка в своем Инстаграм опубликовала новое видео, посвященное седьмому дню после вакцинации. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)
"Меня больше всего удивляют люди, которые пишут, что я сошла с ума, что я буду получать сигналы из космоса, и что за мной теперь будут следить... В общем, какое-то мракобесие", - произнесла Булитко, появившись в шапочке из фольги.
Кондратюк резко прошелся по Лорак, которая собралась с концертом в Украину: "Я вообще не уважаю таких людей"
Непогода обрушила на украинцев весь гнев, вода затопила дома: кадры потопа
Уставшая Каменских без макияжа показала последствия бурной ночи: "Убийственный недосып"
Победитель "Голосу країни" Лазановский укатил из Украины, удивив заявлением: "Меня не ищите"
Оборвалась жизнь известного певца, раскрыта причина трагедии: «Больно даже думать…»
Потом звезда подняла глаза к потолку и произнесла: "Есть контакт".
Позже артистка сделала вид, что веселится с рептилоидом и поет с ним песни.
"Земляне, передаю сообщение из космоса - нам хана!", - смеясь, сказала артистка.
"7-ой день после #вакцины 📡 Финальный))) ... P.S. Всем здоровья ❤", - подписала видео Виктория.
Публикация собрала более 9000 просмотров и много комментариев.
"КЛАСС! Космическая Булиточка.😉", "😂😂😂😂😂дурное ❤️❤️😂😂😂😂❤️", "Ну наконец-то!!!!! В наших рядах прибыло!!!😂. Жарковато, зараза, зато сигналы пойдут".
Напомним, Булитко из "Дизель шоу" поразила новыми кадрами после вакцинации, что сейчас с артисткой
Как сообщала Politeka, Булитко из "Дизель шоу" сообщила о странной "побочке" на третий день после вакцинации
Также Politeka писала, что Булитко из "Дизель шоу" пришла на вакцинацию в ярко-красном наряде