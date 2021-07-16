Актриса из " Дизель шоу" Виктория Булитко рассказала фанатам о своем состоянии на третий день после вакцинации как всегда с юмором

Как пишет Politeka.net, талантливая актриса, которая уже много лет выступает в юмористическом проекте "Дизель шоу" часто делится с фанами веселыми видео на своей странице в Instagram. Так актриса решила рассказать, что с ней произошло на третий день после вакцинации от Covid-19.

Хрониками "жизнь после вакцинации" Булитко делится с юмором. Так, в первый день она имитировала потерю сознания, а потом показала как ее "разнесло" после вакцины. Теперь звезда рассказала о своих новых кулинарных умениях.

"У меня проснулись крутые кулинарные возможности: я делала оливье, а получилась пицца", - шутит актриса.

"Побочные эффекты после вакцины", - подписала свой пост Булитко.

В общем, все три видео женщина с юмором посвящает "плоскоземельщикам и антипрививочникам". Конечно же в комментариях начали шутить на тему новых возможностей после вакцинации.

Напомним, что Виктория Булитко из "Дизель шоу" сообщила о своем состоянии после вакцинации: "Держитесь".

Ранее Politeka писала, что Булитко из "Дизель шоу" пришла на вакцинацию в ярко-красном наряде: "Теперь и замуж...".

А еще Politeka сообщала, что Булитко из "Дизель шоу" влепила пощечину коллеге после жаркого поцелуя: "Извините".