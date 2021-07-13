Актриса з "Дизель шоу" Вікторія Булітко збентежила новими кадрами, показавши "свавілля" на зйомках

Так, майстер комедійних ролей, 38-річна зірка зараз знімається в продовженні серіалу "Папаньки". Під час роботи у неї стався казус з колегою, коміком Євгеном Гашенком. Вікторія насмішила публіку, опублікувавши їх у своєму Instagram, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскольте вниз).

На кадрах Булітко схилилася над напарником, що лежав прямо на столі. Її персонажу потрібно було "оживити" чоловіка поцілунком, який нібито втратив свідомість, що актриса і зробила.

"Вікторія Сергіївна...", - промовив томно Гашенко, прийшовши до тями.

Реакція Булітко гідна "Оскара". Вона різко вліпила колезі ляпаса, вигукнувши: "Яка Вікторія Сергіївна, бл*ь? Ольга Миколаївна!". Потім вони обидва посміялися.

У підписі зірка "Дизель шоу" пояснила, що сталося: "Коли твій партнер забув ім'я твоєї героїні, але згадав твоє😂 😅... P. S. Я, взагалі, є затятим противником лайливих слів. Вважаю, що вони блокують позитивну енергію. Проте...тут вирвалося... вже вибачте🙈 #серіал #папаньки #дизельшоу #євгенійгашенко #вікторіябулітко"

Користувачам сподобалося побачене:

"Ахаха, переглядаю вже 100-ий раз 😂 😂 😂"

"Він спеціально так робить, щоб ви ще раз поцілували😂"

"Відбило пам'ять😂"

"Так круто вийшло😆"

"Цікаво скільки разів він зіпсував цей дубль😂"

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