Українська актриса, зірка "Дизель шоу" Вікторія Булітко показала, що пройшла вакцинацію від коронавірусу

Як передає Politeka.net, 38-річна зірка поділилася кадрами на сторінці в Instagram.

"Нарешті, мене "чіпували" 👽 🧬 😎 якщо що, то... шукайте мене біля вишок 5G 📡 на нашій "плоскій " планеті", - жартівливо написала вона.

На вакцинацію Булітко прийшла в яскравій червоній сукні.

Шанувальники артистки підтримують її і бажають здоров'я.

"Вікторія, розумничка, здоров'я, не хворійте і бережіть себе, ви наш вогник", "вітаю! Дай Бог здоров'я!!! Розумничка", "Пишаюся", "Розумничка"," Молодець, Вікуля!🔥" ,- пишуть в коментарях.

Не обійшлося і без жартівливих коментарів. "Тепер ти можеш і заміж вийти😂 😂", - писали користувачі Мережі.

Деяким Булітко навіть відповіла. Наприклад на таку репліку: "Віка! У тебе хвіст виросте, рудий, пухнастий і бестижий!!!"

"Оу! думаю думаю, я з ним буду виглядати приголомшливо", - відреагувала Булітко.

Нагадавши, Булітко з "Дизель шоу" вліпила ляпас колезі після спекотного поцілунку: "вже вибачте"

Як повідомляла Politeka, Булітко з "Дизель шоу" поніжилася в променях сонця на пляжі: "точена фігурка у Вікуськи"

Також Politeka писала, що Булітко з "Дизель шоу", примірявши весільну сукню, розповіла, якою буде її чоловік: "це основні переваги"