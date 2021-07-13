Українська актриса, зірка "Дизель шоу" Вікторія Булітко показала, що пройшла вакцинацію від коронавірусу
Як передає Politeka.net, 38-річна зірка поділилася кадрами на сторінці в Instagram.
"Нарешті, мене "чіпували" 👽 🧬 😎 якщо що, то... шукайте мене біля вишок 5G 📡 на нашій "плоскій " планеті", - жартівливо написала вона.
На вакцинацію Булітко прийшла в яскравій червоній сукні.
Шанувальники артистки підтримують її і бажають здоров'я.
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"Вікторія, розумничка, здоров'я, не хворійте і бережіть себе, ви наш вогник", "вітаю! Дай Бог здоров'я!!! Розумничка", "Пишаюся", "Розумничка"," Молодець, Вікуля!🔥" ,- пишуть в коментарях.
Не обійшлося і без жартівливих коментарів. "Тепер ти можеш і заміж вийти😂 😂", - писали користувачі Мережі.
Деяким Булітко навіть відповіла. Наприклад на таку репліку: "Віка! У тебе хвіст виросте, рудий, пухнастий і бестижий!!!"
"Оу! думаю думаю, я з ним буду виглядати приголомшливо", - відреагувала Булітко.
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