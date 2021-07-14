Зірка "Дизель шоу" Вікторія Булітко розкрила всю "правду" про вакцинацію проти коронавірусу

Так, 38-річна зірка, майстер комедійних ролей, опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, на якому показала, як виглядає, і розповіла, як себе почуває після уколу, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Рудоволоса красуня постала зі злегка розпатланою зачіскою і в милій футболці з мультяшним принтом.

"Ну що, друзі, минула доба після вакцинації, ніяких побічних ефектів я не помі...", - почала розповідати Булітко, як раптом її обличчя перекосилося. Актриса витріщила очі й впала, нібито знепритомнів.

"Плоскоземельникам і антипрививочникам присвячується", - свідчить напис на кадрах.

Жарт користувачам сподобався, про що вони поспішили повідомити в коментарях. Правда, деякі дійсно запереживали про стан здоров'я актриси.

"Схудла, видно, на 10 кг 😂 😂 😂"

"Ти така лапуля стала після щеплення😍"

"Бачу побічний ефект - гарний настрій і жарти. Якщо пропадуть, викликай на свій розсуд..."

"Все гаразд?"

"Я чув, що після вакцинації у деяких жінок груди збільшилися) - чекаю 😍😂"

"Не жартуй так"

"Жорстко🔥"

"💪Тримайся"

Нагадаємо, Булітко з "Дизель шоу" прийшла на вакцинацію в яскраво-червоному вбранні

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