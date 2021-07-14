Зірка "Дизель шоу" Вікторія Булітко розкрила всю "правду" про вакцинацію проти коронавірусу
Так, 38-річна зірка, майстер комедійних ролей, опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, на якому показала, як виглядає, і розповіла, як себе почуває після уколу, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Рудоволоса красуня постала зі злегка розпатланою зачіскою і в милій футболці з мультяшним принтом.
"Ну що, друзі, минула доба після вакцинації, ніяких побічних ефектів я не помі...", - почала розповідати Булітко, як раптом її обличчя перекосилося. Актриса витріщила очі й впала, нібито знепритомнів.
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"Плоскоземельникам і антипрививочникам присвячується", - свідчить напис на кадрах.
Жарт користувачам сподобався, про що вони поспішили повідомити в коментарях. Правда, деякі дійсно запереживали про стан здоров'я актриси.
"Схудла, видно, на 10 кг 😂 😂 😂"
"Ти така лапуля стала після щеплення😍"
"Бачу побічний ефект - гарний настрій і жарти. Якщо пропадуть, викликай на свій розсуд..."
"Все гаразд?"
"Я чув, що після вакцинації у деяких жінок груди збільшилися) - чекаю 😍😂"
"Не жартуй так"
"Жорстко🔥"
"💪Тримайся"
Нагадаємо, Булітко з "Дизель шоу" прийшла на вакцинацію в яскраво-червоному вбранні
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