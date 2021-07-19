Звезда "Дизель шоу" Виктория Булитко удивила неожиданными кадрами

38-летняя актриса недавно прошла вакцинацию от коронавируса и теперь каждый день записывает забавные видео, рассказывая об «изменениях». Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страницу артистки в Инстаграм.

Новое видео Булитко записала во время поездки в авто. (Чтобы посмотреть - просколльте вниз).

Похоже, что артистка чувствует себя хорошо и продолжает веселить полонников.

"Так, красный - стойять. Оранжевый - приготовились. Фиолетовый - пой!" - сказала она и начала петь.

Видео повеселило фолловеров артистки.

"Вот юмористка😂 здоровья тебе Викуся", "Годовщину вакцинации праздновать будете?", " 6-й день полет нормальный🤣. Здоровья вам, Виктория", "Вика.... тебе скоро уже мини сериал можно запускать. "365 дней вакцинации. Хроники'", "Надеюсь что с нашей Викторией Сергеевной все хорошо", - пишут в комментариях.

Напомним, Виктория Булитко из "Дизель шоу" "раздуло" на второй день после вакцинации: "Для тех, кто еще не сделал…"

Как сообщала Politeka, Булитко из "Дизель шоу" пришла на вакцинацию в ярко-красном наряде: «Теперь и замуж…»

Также Politeka писала, что Булитко из "Дизель шоу" показала, что с ней произошло после вакцинации: «Побочный эффект у меня конечно есть».