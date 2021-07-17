Звезда "Дизель шоу" Виктория Булитко записала видео на четвертый день после вакцинации, показав «побочку»

38-летняя актриса недавно прошла вакцинацию от коронавируса и теперь каждый день записывает забавные видео, рассказывая об «изменениях». Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страницу артистки в Инстаграм.

«Ну вообще один побочный эффект у меня конечно есть. Я сейчас попробую вам его показать. Вот. Видите? У меня вырос хвостик. Я как бы с вами заигрываю ним. Видите? Все. Хорошего дня», - сказала юмористка.

При этом Виктория показала на видео хвост кошки, чем повеселила своих фолловеров. "Плоскоземельщикам посвящается", - добавила артистка.

«Вот!!!! Вооот!!! А я знала, что прививка к добру не приведет!!!!», «Потом отрастут копыта», «Юмор 80lvl», «Не вакцина, а чудо какое-то», «Аж самой хочется вакцинироваться», - пишут в комментариях.

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