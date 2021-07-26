Звезда "Дизель шоу" Виктория Булитко показала, как развлекается с двумя подружками летом
38-летняя поделилась новым фото на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.
На снимке Виктория Булитко позировала в оригинальном купальнике черного цвета на фоне бассейна. Она стояла, изогнувшись, чтобы продемонстрировать преимущества фигуры.
Рядом с ней сидела супруга артиста «Дизель шоу» Егора Крутоголова Екатерина. Она держала вилку с наколотой на ней креветкой.
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«4-ре креветки», - подписала снимок Виктория.
«Ого, жара блин», «Девишник удался?🔥🔥🔥», «Вкусные креветки, всех бы съел», «Еле четвёртую нашёл», «Группа Виа Гра 😁», «Супер красотки🔥🔥🔥», «Классные красотки, вон та Буся бомба на все 100%», «Шикарные», - пишут в комментариях.
Как известно, Егор Крутоголов уже 13 лет в браке с супругой Екатериной, которая родила артисту двоих сыновей Льва (2010) и Максима (2019).
Напомним, Булитко из "Дизель шоу" кардинально изменила имидж, кадры преображения.
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