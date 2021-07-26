Звезда "Дизель шоу" Виктория Булитко показала, как развлекается с двумя подружками летом

38-летняя поделилась новым фото на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.

На снимке Виктория Булитко позировала в оригинальном купальнике черного цвета на фоне бассейна. Она стояла, изогнувшись, чтобы продемонстрировать преимущества фигуры.

Рядом с ней сидела супруга артиста «Дизель шоу» Егора Крутоголова Екатерина. Она держала вилку с наколотой на ней креветкой.

«4-ре креветки», - подписала снимок Виктория.

«Ого, жара блин», «Девишник удался?🔥🔥🔥», «Вкусные креветки, всех бы съел», «Еле четвёртую нашёл», «Группа Виа Гра 😁», «Супер красотки🔥🔥🔥», «Классные красотки, вон та Буся бомба на все 100%», «Шикарные», - пишут в комментариях.

Как известно, Егор Крутоголов уже 13 лет в браке с супругой Екатериной, которая родила артисту двоих сыновей Льва (2010) и Максима (2019).

Напомним, Булитко из "Дизель шоу" кардинально изменила имидж, кадры преображения.

Как сообщала Politeka, Булитко из "Дизель шоу" взялась за бокал и приспустила платье, засветив кружевное белье: "Добрый вечерочек!"

Также Politeka писала, что Булитко из "Дизель шоу" удивила заявлением после своей вакцинации: "Нам хана!"