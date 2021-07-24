Украинская актриса Виктория Булитко, звезда "Дизель шоу", показала себя в гримерке

Как пишет Politeka.net, Виктория Булитко является популярной украинской актрисой, звездой "Дизель шоу". Красотка не так давно вакцинировалась, о чем неоднократно шутила, а сейчас решила решила в Инстаграм показать, как сильно преобразилась в гримерке.

На новом видео красотка позировала в черной майке, сидя перед зеркалом. На одной руке у Виктории были часы, а на второй руке у девушки можно заметить несколько резинок для волос. После этого визажисты занялись красоткой, наводя марафет на Булитко. Девушке еще надели парик на волосы и Виктория стала брюнеткой. Уже на улице красотка показала итоговый вариант, снимая себя на селфи.

"Снимаем сегодня в прекраснейшем месте, сейчас покажу. Вот, красота какая", - сказала Виктория, делясь с фанатами.

Украинцы не ставили лайки и не писали комментарии под публикацией, ведь Виктория опубликовала кадры в стоорис Инстаграм.

Напомним, Булитко из "Дизель шоу" взялась за бокал и приспустила платье, засветив кружевное белье

А еще Politeka писала, что Булитко из "Дизель шоу" поразила новыми кадрами после вакцинации, что сейчас с артисткой

Также Politeka сообщала, что с Булитко из "Дизель шоу" продолжает происходить чертовщина после прививки от ковида



