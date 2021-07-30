Украинская актриса Виктория Булитко, звезда "Дизель шоу", показала себя в горячем образе

Как пишет Politeka.net, Виктория Булитко является популярной украинской актрисой. Красотка выступает в "Дизель шоу", резидентом которого является. На страничке проекта показали новое фото девушки и поделились рецептом.

На фото Булитко позировала в красном платье, под которым можно увидеть кружевное белье. Девушка в руках держала болгарский перец, жонглируя им. Фото было сделано на кухне, что добавило перчинки.

"Фирменная окрошка на квасе от Виктории Булитко

Виктория Булитко @bulitka уверяет, что ее фирменную окрошку на хлебном квасе сможет повторить каждый, ведь рецепт очень незамысловатый. Актриса говорит, что окрошка – это то же оливье, но только со свежими огурцами и квасом. И без горошка!

Для этого блюда вам понадобятся: 300 г вареной колбасы, 400 г картофеля, 300 г свежих огурцов, 200 г редиса, 3 вареных яйца, петрушка, укроп и лук, сметана и специи по вкусу. Ну и 1,5 литра хлебного кваса.

Все мелко нарезать, перемешать и залить охлажденным квасом, посолить и поперчить по вкусу. Поставить окрошку в холодильник на час, затем подавать к столу, обязательно со свежей сметаной!", - написано было под фото.

Виктория сразу ответила под фото: "Но, красную еду я люблю больше".

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"С мясом попробуйте", "Нужно будет попробовать", "Я тоже так готовлю. Очень вкусно", "Сладко выглядишь, красотка", "Должно быть очень вкусно".

Напомним, Булитко из "Дизель шоу" после постельного фото поразила откровением о служебном романе

А еще Politeka сообщала, что звезду "Дизель шоу" застукали в постели с женатым коллегой

Также Politeka писала, что Булитко из "Дизель шоу" засветила развлечения с женой Крутоголова у бассейна



